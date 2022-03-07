Нокаутирует ли Кличко Зеленского?

Как мы и предполагали, несмотря на достигнутые в очередной раз с украинской делегацией договоренности об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя и Харькова, ВСУ и добробаты не спешат выполнять свою часть соглашения, хотя российские военные и прекратили военные действия.

Вывод простой: президент Украины Владимир Зеленский и его команда из бункеров не способна реально руководить армией. А значит, де-факто они утратили статус авторитетных партнеров на переговорах любого ранга.

Эту картину дополнил расстрел участника переговоров в Беловежской пуще с украинской стороны Дениса Киреева, которого СБУ заподозрила аж в государственной измене. По некоторой информации, Киреев выступил за приятие условий, выдвигавшихся делегацией России, а потому без разговоров был показательно убит выстрелом в голову. Иными словами, делегатам указали на их единственную функцию — отвлекающего маневра и затягивания времени. А шаг вправо, шаг влево — расстрел. Аналогично был казнен нацистами и мэр Кременного Владимир Струк, сочтенный нелояльным агонизирующему режиму. И в то же время мэр Херсона умудряется собирать митинг протеста под ура-патриотическими лозунгами против действий нашей армии.

Вывод из всего достаточно очевиден: даже на востоке Украины местные жители пока не уверены в том, что наши пришли установить новый порядок вещей. Что опять не будет вариации Минских соглашений, которые позволят режиму удержаться, а потом так или иначе мстить тем, кто искренне приветствовал возможность перемен. Жесткие заявления нашего президента о том, что операция по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до своего логического конца, гражданским лицам, находящимся в полной информационной блокаде, просто не ведомы. Потому-то и нашим военным, и специалистам МЧС, и даже социальным психологам надо немало сделать, чтобы зашуганное население, втайне сочувствующее нашим, вышло бы из морального подполья. И подставило бы сначала плечо военным комендатурам, а потом взяло бы на себя ответственность хотя бы на муниципальном уровне.

Параллельно и в украинских верхах заметны подвижки. После появления информации о том, что десятки тысяч автоматов Калашникова были розданы кому попало в Киеве не по распоряжению Владимира Зеленского, а приказом столичного мэра Виталия Кличко, стало ясно, что экс-боксер становится фаворитом непримиримых и упертых. Значит ли это, что именно этот известный златоуст и оратор, у которого давно трения с Зеленским, может выступить хотя бы временным собеседником наших переговорщиков, способным спасти Киев от ненужных разрушений и сохранить логистику жизнеобеспечения города-миллионника?

Виталий Кличко vitaliyklitschko/instagram.com

Вопрос сложный. Один из главных действовавших лиц Майдана, Виталий Кличко всегда считался ставленником немецких политических кругов, которые обеспечили ему неприкосновенность со стороны Зеленского. Не исключено, что этот канал влияния может быть использован для улучшения взаимопонимания с ним. Правда, вряд ли он сможет реально воздействовать на самых отмороженных боевиков.

Есть, конечно, надежда выйти на соприкосновение с военной элитой нынешней Украины, многие представители которой учились еще в советских военных академиях. Но тут важен фактор времени.