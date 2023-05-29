«Никто не хочет»: в Европе призвали отказать Турции в членстве ЕС Депутат ЕП Вебер: ни Евросоюз, ни Турция не хотят полноправного членства Анкары в ЕС

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Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил Funke, что ни одна из стран Евросоюза не заинтересована в принятии Турции, поэтому следует завершить процесс вступления страны. Так депутат отреагировал на победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции. Политик при этом не исключил сотрудничество между Брюсселем и Анкарой.

Последние годы показали, что тесное партнерство между ЕС и Турцией важно, но полноправного членства Анкары в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС. <...> Мы должны прекратить этот процесс вступления Турции в ЕС, — сказал Манфред.

По его мнению, Турция может помочь решить вопрос конфликта на Украине, а также кипрский и миграционные вопросы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с турецким руководством. Боррель в частности понадеялся на помощь в обеспечении стабильности в Восточном Средиземноморье. Он при этом не стал упоминать вероятность членства Анкары в Евросоюзе.