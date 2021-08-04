«Никогда не будет русской территорией»: Зеленский высказался о Донбассе

Донбасс никогда не будет русской территорией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Украинский лидер посоветовал тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России».

Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, — подчеркнул Зеленский.

Также он обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать данный регион.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Политик вновь затронул тему возвращения полуострова и добавил, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Он пообещал вернуть эту территорию в состав Украины, подчеркнув, что это лишь «вопрос времени».