«Ничего, кроме боли»: Поклонская о своих чувствах от действий на Украине

Наталья Поклонская / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Поклонская описала отношение к действиям на Украине, заявив, что 24 февраля не чувствовала ничего, «кроме боли». В интервью немецкому изданию Der Freitag она уточнила, что с 2014 года является гражданкой России «по известным причинам», но её реакция на спецоперацию вполне объяснима.

Что я могу чувствовать, кроме боли? — сказала Поклонская.

Также она уточнила, что не может определить, являются ли руководители действующей власти в Украине нацистами, однако она сама пережила и стала очевидцем преступлений против украинского народа в 2014 году. Поклонская раскритиковала действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не смог договориться о мире и допустил войну в собственной стране.

13 апреля Поклонская заявила, что ситуация на Украине — это «тьма и катастрофа». Такое мнение она выразила в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии. Поклонская добавила, что является одновременно «и украинкой, и русской» и выступает «на стороне добра и здравого смысла». Поклонская призвала не усиливать эскалацию и прекратить поставки оружия Киеву.

Также Поклонская в интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала символами скорби буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику. Она объяснила это тем, что с обеих сторон гибнут и русские, и украинцы. В ответ на это в Государственном совете Крыма заявили, что рассмотрят вопрос о лишении Поклонской государственных наград.