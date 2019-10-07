https://static.news.ru/photo/f33ec578-e960-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Варшава Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мигранты из Украины в Польше жалуются на негативное отношение со стороны местного населения. Неприязнь к украинцам выросла после прихода к власти правоконсервативной партии «Право и справедливость», которая придерживается антииммиграционной повестки.

Такой вывод следует из статьи об участи украинских гастарбайтеров, опубликованной в американском издании Politico .

Автор отмечает, что включение большого количества украинцев в польское общество, а разрешения на временную работу имеют 1,8 млн мигрантов, идёт не всегда гладко. Порой фиксируется и прямое насилие. Так, лишь в одном из субъектов Польши в 2016 и 2017 годах отмечено 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни именно в отношении граждан Украины.

Издание приводит мнение 33-летнего жителя Харькова. В настоящий момент он работает таксистом в Варшаве. По словам мужчины, пассажиры из числа местных жителей, постоянно спрашивают о его происхождении.

Половина из них, если не больше, спрашивают для того, чтобы ты ещё раз вспомнил, что ты не местный, не поляк. Подтекст тут такой: я не буду тебя оскорблять, но я тебе напомню, что ты отличаешься от нас, — цитирует харьковчанина Politico.

Ранее News.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о случае в Польше, когда местные жители заставили украинца съесть красно-чёрный флаг националистов. По его словам, поляки прокололи колёса у автомобиля с украинскими номерами. Владельцу авто велели достать флажок из салона, затем встать на колени и съесть его. Журавко отметил, что украинец просил у нападавших прощения на русском языке, хотя сам является жителем Львова.