https://static.news.ru/photo/39596cea-e7a2-11e9-a781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о случае в Польше, когда местные жители заставили украинца съесть красно-чёрный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории РФ).

Экс-депутат поделился историей на своей странице в Facebook . По его словам, поляки прокололи колёса у автомобиля с украинскими номерами. Владельцу авто велели достать красно-чёрный флажок из салона, затем встать на колени и съесть его. Журавко отметил, что украинец просил перед нападавшими прощения на русском языке, хотя сам является жителем Львова.

Бывший депутат посчитал, что инцидент свидетельствует об ухудшении отношения к гражданам Украины в Польше.

Как передавал News.ru, украинские националисты пригрозили закрыть предприятие «Микрон», которое находится на границе с Крымом.