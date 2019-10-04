Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о случае в Польше, когда местные жители заставили украинца съесть красно-чёрный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории РФ).
Экс-депутат поделился историей на своей странице в
Бывший депутат посчитал, что инцидент свидетельствует об ухудшении отношения к гражданам Украины в Польше.
Как передавал News.ru, украинские националисты пригрозили закрыть предприятие «Микрон», которое находится на границе с Крымом.
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