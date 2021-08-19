Немецкий генерал рассказал подробности эвакуации из аэропорта Кабула

У входа в аэропорт Кабула собралась огромная толпа, людей было так много, как будто они находились на стадионе. Об этом заявил бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт в ходе прямой линии, организованной бундесвером, сообщили РИА Новости.

По его словам, в настоящее время перед входом в воздушную гавань находится большое количество людей. Они пытаются прорваться на территорию. Формально внутрь может пройти человек с паспортом, удостоверением личности или другим документом, но высокопоставленный военный не исключил ситуацию, по которой людей не пропускают внутрь даже при наличии таких документов.

Если человек попадает на территорию воздушной гавани, то его ждёт ещё одна трудность. Часто остаётся неясным, как людям пройти дальше со своими документами. Генерал пояснил, что представители немецких ведомств находятся во внешнем периметре воздушной гавани. При этом большая масса людей пытается прорваться внутрь аэропорта.

С точки зрения афганской стороны и тех, кто хочет уехать, это полные драматизма сцены не только по внешнему периметру, куда люди должны ещё получить шанс попасть, но и при прохождении пунктов контроля. Мы видим полные сомнений глаза афганцев и граждан других стран, — сообщил генерал.

При этом военный считает, что ситуация с немецким контингентом в аэропорту Кабула является «относительно хорошей». Немецкие солдаты эвакуируют людей в кооперации с международными силами безопасности.

Ранее стало известно, что американские военные вывезли из Кабула почти семь тысяч человек. Операция по эвакуации началась 14 августа. За прошедшие сутки из афганской столицы вылетели 12 самолётов с двумя тысячами людей на борту.