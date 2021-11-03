Немцы высмеяли Байдена после упрёков в адрес Путина

Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, которые прозвучали на мировом саммите по климату в Глазго. Хозяин Белого дома заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин скрывают свои планы по решению проблем с климатом.

Пользователи в комментариях к публикации отметили , что конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла.

И чего Байден ругает лидеров России и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолёты, — с юмором написал один из пользователей.

Другие также считают, что Байден высказал упрёки не тем странам: «Упрёки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а великим и „непогрешимым“ США с ФРГ», «Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчёте на одного китайца».

Нужно срочно отправить Грету [Тунберг] протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести, — съязвил ещё один пользователь.

Ранее стало известно, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме, заявил Джо Байден. По его словам, от Владимира Путина нет и информации о том, что тот собирается делать по климату. Байден также раскритиковал КНР за то, что страна, претендующая на роль мирового лидера, не участвует в таких форумах, как G20.