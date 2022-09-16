Небензя оценил идею выращивать насекомых с целью накормить африканцев Небензя счел циничной идею Лондона выращивать съедобных насекомых для жителей Африки

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал циничными британские проекты по выращиванию насекомых с целью накормить жителей Африканского континента. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что на подобные меры Великобритания решила пойти из-за дороговизны удобрений, однако выращивание съедобных насекомых вряд ли сможет решить столь глобальную проблему, передает РИА Новости.

В начале сентября ознакомились со статьей в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему, — отметил он.

В мире уже не первый год идет дискуссия о необходимости отказа от животного мяса и переходе на белок из насекомых под предлогом борьбы с сокращением углеродных выбросов. В частности, ранее ученые выяснили, что кузнечики, муравьи и гусеницы содержат в себе огромное количество антиоксидантов и могут стать полноценной заменой мясу.

Ранее стало известно, что на ферме в подмосковном Чехове начали выращивать сверчков, которые впоследствии будут использоваться в качестве пищевой добавки. Представители предприятия отметили, что новый экологически чистый продукт будет содержать много белка и практически не иметь вкуса, а его производство поможет с импортозамещением продуктов питания.