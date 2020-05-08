Небензя объяснил попытки переписать историю Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/99ac2ca2-9168-11ea-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Rietschel /Global Look Press

Попытки переосмыслить роль СССР во Второй мировой войне связаны с желанием лишить Россию статуса «одного из столпов мирового порядка», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По мнению дипломата, такие попытки «напоминают тенденции, которые существовали перед Первой мировой и Второй мировой войнами» — во время становления фашизма и нацизма в Европе.

Вердикт Нюрнбергского трибунала был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами, — цитирует Небензю РИА Новости.

Российский постпред отметил, что недоверие между «основными международными игроками» стало тенденцией глобальной политики, как было и накануне Второй мировой войны.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала войны.