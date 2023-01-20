«Не нужно отговорок»: Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность Зеленский осудил Шольца за нежелание поставлять Киеву танки Leopard 2

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания поставлять Киеву танки Leopard 2, сообщает телеканал ARD. Он добавил, что нельзя ставить условия на оказание военной помощи, исходя из того, что поставляют другие западные страны. Украинский лидер указал на слова Шольца о том, что Берлин будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.

Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я. Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов, — сказал Зеленский.

Несмотря на свою критику, глава государства выразил свою благодарность немецкой стороне за уже поставленную помощь.

Председатели комитетов Конгресса США по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол ранее заявили, что законодатели потребовали у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. По их словам, нерешительность Байдена «приводит к затягиванию конфликта». Американские конгрессмены обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с аналогичным призывом.