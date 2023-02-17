«Неизвестно, кто будет лучше»: врач сравнил состояние Трампа и Байдена Гериатр Конев назвал отличия в психическом состоянии Байдена и Трампа

Фото: Kevin Dietsch / Pool via CNP /Me/Global Look Press

Дональд Трамп, Джо Байден

Основная разница в психическом состоянии президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа заключается в возрасте, еще неизвестно, кто из политиков будет лучше выглядеть через пять лет, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-гериатр Юрий Конев. По его словам, в пожилом возрасте, когда развиваются когнитивные нарушения, пять лет считаются большой разницей.

Подождите, Трамп дойдет до возраста Байдена, и неизвестно, кто будет лучше. Это кажется, что пять лет — небольшая разница, но это значительно в таком возрасте, когда развиваются когнитивные нарушения. Мы не знаем, что будет с Трампом через пять лет, если, не дай бог, он еще к власти придет и будет президентом после 80 лет. У любого человека после 75 наблюдаются те или иные признаки когнитивного дефицита. Все усилия направлены на то, чтобы их скрыть от окружающих, если это публичная персона, — отметил Конев.

По его мнению, 76-летний Трамп и 80-летний Байден — противоположные психотипы, поэтому политики по-разному воспринимаются окружающими. Если Трамп и ощущает проблемы со здоровьем, то прикрывает их своим импульсивным поведением, и пока ему это удается.

Ранее врач Белого дома Кевин О’Коннор положительно оценил психическое здоровье 80-летнего Байдена. По словам доктора, американский лидер не страдает от склероза или неврологических расстройств. В то же время О’Коннор отметил, что в обеих стопах у президента наблюдается периферическая невропатия. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы.

Гериатр Конев считает, что Байден находится на грани третьей стадии деменции и является недееспособным человеком. На заболевание американского лидера указывают лыжная походка, редкое мигание, эхолалия и анемия. Врач полагает, что американским врачам предложили очень хорошую сумму, именно поэтому они положительно оценили психическое здоровье Байдена.