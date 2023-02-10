Названы три условия отказа Запада от военной помощи Киеву Политолог Блохин: Запад перестанет поддерживать Украину, если разуверится в ее победе

Фото: U.S. Army Staff Sgt. Joel Salgado

Поставка вооружения на Украину

Политолог Константин Блохин рассказал Lenta.ru о трех условиях отказа Запада от военной поддержки Киева. По его мнению, это может произойти, если западные страны разуверятся в победе Украины в ходе СВО. Сейчас поддерживается мнение, что с Россией можно разговаривать с помощью силы, из-за чего уверенность в победе Киева сохраняется, уточнил эксперт. Кроме того, Запад также откажется от поставок оружия, если сам устанет от украинской темы или в случае прямого столкновения с Москвой.

Если не будет убежденности в победе Украины над Россией, когда Запад увидит, что это бесперспективное дело. Сейчас идет информационная волна на Западе, в рамках которой говорится о том, что в отношениях с Кремлем пересечены все возможные красные линии. Пока они считают, что с Россией можно разговаривать с помощью силы, и открытая убежденность в победе Украины на данном этапе все-таки есть, — объяснил Блохин.

Политолог добавил, что поставки Запада прекратятся, когда Россия начнет более резко реагировать на факты военной помощи Украине. Он уточнил, что западные страны могут изменить свое отношение к украинскому конфликту, если появится риск непосредственного столкновения с Россией.

Группа членов американской палаты представителей из Республиканской партии ранее подготовили резолюцию, призывающую конгресс прекратить оказывать Украине финансовую поддержку. Конгрессмены выступили со своей инициативой как раз в тот день, когда представители европейских стран собрались в Брюсселе, чтобы продемонстрировать хотя бы на словах свою поддержку Украине.