Названы неожиданные признаки перенесённого COVID

Изменение состояния ногтей человека может свидетельствовать о перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал The Mirror.
Врачи
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение заболевания и смерть при заражении «дельта»-штаммом коронавируса. Она подчеркнула, что сейчас нет необходимости в дополнительных дозах препаратов для борьбы с этим вариантом инфекции. Специалисты ВОЗ также отметили, что в странах с высоким уровнем вакцинации «дельта» циркулирует среди непривитых людей и там, где не соблюдаются меры предосторожности.