Названы неожиданные признаки перенесённого COVID

Изменение состояния ногтей человека может свидетельствовать о перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал The Mirror.

Врачи выяснили , что у перенёсшего коронавирус человека на ногтях могут появиться горизонтальные линии. Углубления у основания ногтей или красные пятна под ними тоже являются возможными признаками перенесённого заболевания. Кроме того, оранжевые кончики ногтей или их выпадение стоит воспринимать как повод для похода к врачу.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение заболевания и смерть при заражении «дельта»-штаммом коронавируса. Она подчеркнула, что сейчас нет необходимости в дополнительных дозах препаратов для борьбы с этим вариантом инфекции. Специалисты ВОЗ также отметили, что в странах с высоким уровнем вакцинации «дельта» циркулирует среди непривитых людей и там, где не соблюдаются меры предосторожности.