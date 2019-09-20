https://static.news.ru/photo/4058e55c-dc62-11e9-ad57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сервис Globehunters назвал достопримечательности, которые туристы чаще всего искали в 2019 году в Google.

На первых местах оказались три Диснейленда: в калифорнийском Анахайме (1,7 млн запросов в месяц), в Париже (1,2 млн) и в Орландо во Флориде (1,14 млн).

Следом в рейтинге идут дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 млн запросов), город инков Мачу-Пикчу в Перу (1,05 млн) и аризонский Гранд-Каньон (884 тысячи запросов).

Седьмое место заняла самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа в Дубае, восьмое — Эйфелева башня.

Как ранее писал News.ru, власти Иркутской области решили ограничить туристическую активность в районе озера Байкал, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу от путешествующих, которые оставляют после себя горы мусора.