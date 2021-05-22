Раскрыты детали поездки Блинкена на Ближний Восток

https://static.news.ru/photo/f03f6182-baf8-11eb-97ad-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: secblinken/instagram.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26-27 мая прибудет в Израиль в рамках укрепления перемирия между этой страной и сектором Газа, сообщил осведомлённый о планах визита источник агентства Reuters.

По его словам, американский политик намерен встретиться не только с израильскими властями, но и с местной палестинской администрацией.

Собеседник агентства также отметил , что Блинкен посетил Египет, который стал посредником в перемирии.

Ранее Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу скорую гуманитарную помощь для сектора Газа. Она будет оказана районам, пострадавшим от недавних военных действий.

В пятницу, 21 мая, стороны договорились о прекращении огня. В переговорах активно участвовал Египет, движение ХАМАС согласилось заключить перемирие при посредничестве Кипра. В секторе Газа сотни палестинцев вышли на улицы, празднуя прекращение боевых действий. Заместитель главы политбюро, контролирующего сектор движения ХАМАС, Халиль аль-Хайя пообещал «вернуть улыбки на лица тех, кто получил ранения», а также вновь выстроить разрушенные дома.