Названы четыре сбывшихся прогноза Путина по Украине Foreign Policy: Путин четыре раза оказался прав в прогнозах после начала СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин оказался четырежды прав в своих прогнозах относительно конфликта на Украине, написал в статье для издания Foreign Policy профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. По его словам, Путин не ошибся в своих оценках устойчивости экономики, когда говорил, что страна готова выдержать любые санкции Запада. Кроме того, российский лидер сделал правильную ставку на то, что граждане с пониманием отнесутся к возможным издержкам и поддержат выбранный им курс. Путин также предвидел, что другие страны не станут повсеместно осуждать его, следуя собственным интересам, указал автор.

Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту. <...> Европа, Соединенные Штаты и некоторые другие отреагировали резко и решительно, но ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны, такие как Саудовская Аравия и Израиль, этого не сделали, — написал Уолт.

При этом самое главное в том, что Путин изначально понимал — для России судьба и будущее Украины важнее, чем для Запада, пишет профессор. Уолт подчеркнул, что для России это соседняя страна, которая никогда особо не была интересна американцам.

Ранее сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман в своей статье для Politico высказал мнение, что для победы в украинском конфликте России необходимо решить проблемы с логистикой и устранить сложности в координации войск. Кофман указал, что эти два недостатка являются основными, однако отметил, что после назначения главы Генштаба МО РФ Валерия Герасимова командующим СВО эти трудности в значительной степени были преодолены.