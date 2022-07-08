Названо имя подозреваемого в нападении на Синдзо Абэ Установлена личность подозреваемого в покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Синдзо Абэ

Подозреваемый в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержан. Он не оказывал сопротивления. Его личность установлена. Об этом сообщили местные СМИ.

По имеющимся данным, подозреваемый — 40-летний житель города Нара, где проходило выступление экс-премьера, Тэцуя Ямагами. Мотивы его действий не называются.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время уличного выступления политика в городе Нара в ходе предвыборной кампании. По имеющимся данным, выстрелы неизвестный совершил со спины. Абэ госпитализирован. Подробностей о его состоянии не сообщается.

В правительстве Японии создан кризисный штаб в связи с покушением на экс-премьера. Действующий премьер-министр Фумио Кисида отменил все планы и срочно вернулся в Токио.

Также в соцсетях публикуют видео с места происшествия.

В кадре — группа людей, собравшихся возле раненного политика. Немного в стороне правоохранители уводят человека, держа его руки за спиной.