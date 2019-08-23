https://static.news.ru/photo/c8bc9212-c543-11e9-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Украинские парламентарии 3 сентября проголосуют за отмену депутатской неприкосновенности.

Как сообщает портал ZN.ua, 29 августа депутаты изберут новый состав правительства и проголосуют за законопроект об изменениях в статье 80 Конституции Украины. В ней содержатся положения, обеспечивающие депутатам неприкосновенность.

Уточняется, что внесения изменений в Конституцию необходимо получить минимум в 300 голосов. Если законопроект примут, депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности без согласия Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена депутатской неприкосновенности станет одним из первых законопроектов, который рассмотрит новый состав Верховной рады. Он уточнил, что график работы нардепов будет плотным с первого же дня, писал News.ru.