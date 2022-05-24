Назван самолёт ВС США, способный сбросить «десять Хиросим» Военный эксперт Суконкин заявил, что F-35 ВС США может сбросить на цель «десять Хиросим»

F-35 Lightning II / Фото Cpl. Jackson Ricker/Global Look Press

Американский малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II ВС США способен применять тактические ядерные заряды B61-12 мощностью до 200 килотонн, что практически равно 10 атомным бомбам «Малыш», сброшенным на японскую Хиросиму 6 августа 1945 года, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По предварительным данным, на вооружении США находятся около 460 F-35.

Он подчеркнул, что аналогичными возможностями обладает палубный F-18 — основа авиации ВМС США. Собеседник также выделил среди авиации США истребители F-15 и F-16. Таким образом он прокомментировал расклад сил в случае гипотетического «горячего» противостояния США и Китая вокруг Тайваня. Суконкин отметил, что основной ударной силой Пентагона как раз является авиация.

Самое опасное у США — авиация, они достигли больших успехов в данной сфере, практически все боевые задачи у них выполняют ВВС. В отличие от них, ВС РФ перекладывают их на высокоточное ракетное вооружение. Но свою авиацию Пентагон против России полноценно применить не сможет из-за наших систем ПВО и ПРО <...> Вряд ли США вмешаются в конфликт Пекина и Тайваня. Они и Украине обещали отправить войска, флот, авиацию, но этого не случилось, — рассказал Суконкин.

Эксперт добавил, что главным козырем ВС США в гипотетическом боестолкновении в Китаем из-за Тайваня являются авианосные ударные группы (АУГ). Он отметил, что Пентагон в течение двух-трёх недель способен развернуть пять-шесть АУГ в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в случае «горячего» противостояния с КНР. Собеседник также напомнил про базу ВМС США в японской Йокосуке, где стоит АУГ во главе с авианосцем «Рональд Рейган» «с соответствующим числом крейсеров и эсминцев».

Накануне представитель Белого дома заявил, что слова президента США Джо Байдена о возможной военной поддержке Тайваня не меняют политики Вашингтона по отношению к острову. Накануне американский лидер на совместной конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с КНР, если та вторгнется на Тайвань.

Вскоре после заявления Байдена последовал ответ МИД Китая. Там выразили протест США в связи с заявлением американского президента о готовности защищать Тайвань. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин выражает «острое неудовлетворение» из-за слов американского лидера.