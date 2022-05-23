МИД Китая призвал США быть осторожными в словах по тайваньскому вопросу

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь / Фото Анна Раткогло/РИА Новости

МИД КНР выразил протест США в связи с заявлением президента Джо Байдена о готовности защищать Тайвань, передаёт ТАСС. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин выражает «острое неудовлетворение» Вашингтону.

Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, — сказал он.

Ван Вэньбинь также отметил, что США не следует недооценивать возможности Китая по защите суверенитета. По его словам, КНР никому не позволит вмешиваться в его внутренние дела.

Накануне Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань. Он подчеркнул, что Вашингтон привержен обеспечению безопасности тайваньского пролива и недопущению «изменения статус-кво» в одностороннем порядке.