МИД КНР выразил протест США в связи с заявлением президента Джо Байдена о готовности защищать Тайвань, передаёт ТАСС. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин выражает «острое неудовлетворение» Вашингтону.

Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сказал он.

Ван Вэньбинь также отметил, что США не следует недооценивать возможности Китая по защите суверенитета. По его словам, КНР никому не позволит вмешиваться в его внутренние дела.

Накануне Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань. Он подчеркнул, что Вашингтон привержен обеспечению безопасности тайваньского пролива и недопущению «изменения статус-кво» в одностороннем порядке.