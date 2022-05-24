Назван главный военный козырь США в противостоянии с Китаем Военный эксперт Суконкин: Китай не удержится от соблазна нанести ядерный удар по флоту США

Авианосная ударная группа ВМС США / Фото US Navy/via Global Look Press

Главным козырем ВС США в гипотетическом боестолкновении с Китаем из-за Тайваня являются авианосные ударные группы (АУГ), заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что Пентагон в течение двух-трёх недель способен развернуть пять-шесть АУГ в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в случае «горячего» противостояния с КНР. Собеседник также напомнил про базу ВМС США в японской Йокосуке, где стоит АУГ во главе с авианосцем «Рональд Рейган» «с соответствующим числом крейсеров и эсминцев».

Если США соберут там (в районе Тайваня. — NEWS.ru) три-четыре АУГ, то КНР придётся очень тяжело, поможет только ядерный удар по АУГ. Кроме того, сейчас США модернизируют подразделения морской пехоты, делают из неё береговые ракетные части, передают комплексы, способные уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Если их разместить на Японских островах, то США заблокируют флот КНР в Восточно-Китайском море, а также от Тайваня до Филиппин в Южно-Китайском, — рассказал Суконкин.

Собеседник добавил, что китайский флот, несмотря на численное превосходство, уступает ВМС США по линии оперативных решений, управлению крупными корабельными группировками, а также в проведении военных операций.

Несоизмеримы возможности разведок. США просматривают весь Индо-Тихоокеанский регион если не в реальном времени, то с минимальной задержкой, ведут радиотехническую, видовую разведку. Пекин такого себе позволить не может, не способны закрыть всю территорию. Если дело дойдёт до драки, то я не думаю, что КНР откажется от соблазна применить ядерное оружие против АУГ США. Кроме того, у КНР есть одна-две бригады с баллистическими ракетами, способными поражать движущиеся морские цели, — подытожил Суконкин.

Накануне представитель Белого дома заявил, что слова президента США Джо Байдена о возможной военной поддержке Тайваня не меняют политики Вашингтона по отношению к острову. Накануне американский лидер на совместной конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с КНР, если та вторгнется на Тайвань.

Вскоре после заявления Байдена последовал ответ МИД Китая. Там выразили протест США в связи с заявлением американского президента о готовности защищать Тайвань. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин выражает «острое неудовлетворение» из-за слов американского лидера.