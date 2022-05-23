Власти США оправдались за слова Байдена о военном конфликте с Китаем Власти США заявил, что слова Байдена о военной поддержке Тайваня не меняют политику Вашингтона к острову

Президент США Джо Байден / Фото Nicolas Datiche/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Белого дома заявил, что слова президента США Джо Байдена о возможной военной поддержке Тайваня не меняют политики Вашингтона по отношению к острову, пишет Reuters. Накануне Байден на совместной конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с КНР, если та вторгнется на Тайвань.

Как сказал президент, наша политика не поменялась. Он повторил, что мы [привержены] политике «единого Китая» и повторил нашу приверженность миру и стабильности в зоне Тайваньского пролива. Он также повторил нашу приверженность предоставлять Тайваню военные возможности для обороны в рамках Закона об отношениях с Тайванем, — сказал представитель Белого дома.

Вскоре последовал ответ от МИД Китая. Там выразили протест США в связи с заявлением Байдена о готовности защищать Тайвань. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин выражает «острое неудовлетворение» из-за слов американского лидера.