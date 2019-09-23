https://static.news.ru/photo/dadd98fc-de8d-11e9-8dac-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создать единый список организованных международных преступных группировок. Он должен быть сформирован парламентариями стран Евразии и позволит повысить эффективность борьбы с терроризмом.
Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов. Так, важно разработать общее определение терроризму, сформировать единый список террористических и экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок, — цитирует его «Интерфакс».
Казахстанский лидер также призвал парламентариев активнее влиять на глав государств и правительств в решении социальных вопросов.
Ранее News.ru писал, что в 2019 году полиция и ФСБ выявили ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны, среди них Ставропольский край, Москва, Владимирская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и ЯНАО.