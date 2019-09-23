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Соединённые Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35. Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между странами, которое предполагает увеличение товарооборота до $100 млрд.

Как сообщает ТАСС, Вашингтон и Анкара также договорились о снижении пошлин на алюминий и сталь. Турция пыталась приобрести ЗРК Patriot ещё во время нахождения в должности экс-президента США Барака Обамы,...