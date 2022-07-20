Надо больше HIMARS: США объявят новый пакет военной помощи Украине Кирби: США передадут Украине еще больше РСЗО HIMARS

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на текущей неделе администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине. Он будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии, — сказал Кирби.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина в текущем году ожидает от западных партнёров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS. По его словам, Киев также надеется получить ракеты дальнего радиуса действия.

По имеющимся данным, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS поставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи Вашингтона на сумму около $820 млн.