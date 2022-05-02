Власти Украины задержали 12 подозреваемых в подготовке протестов в Одессе

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине было задержано 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило Госбюро расследований Украины в Telegram-канале. Сообщается, что у задержанных обнаружен арсенал оружия.

Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам, — указано в сообщении.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами анти-Майдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители анти-Майдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников анти-Майдана.

Бывший главком ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов ранее заявил, что после освобождения Донбасса должно последовать освобождение Одессы. Это будет следующим этапом спецоперации по демилитаризации Украины, считает он.