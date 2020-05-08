На Украине у ветерана в День Победы полиция отобрала флаг со звездой

https://static.news.ru/photo/f5d58c9a-91f8-11ea-be47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Pitton/Global Look Press

На Украине полиция задержала пенсионера, пришедшего в День Победы на Аллею Славы с красным флагом с изображением звезды. Инцидент произошёл в городе Мелитополе.

Полицейские силой вырвали флаг у мужчины. Силовики сочли его выход провокацией, так как на знамени изображён символ Советского Союза. В настоящий момент все советские символы в Незалежной запрещены, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что жители Киева, вопреки действующим в стране ограничениям, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Полиция призвала участников мероприятий по случаю Дня Победы соблюдать меры безопасности, введённые из-за пандемии коронавируса. Порядок в Киеве обеспечивают 6 тысяч сотрудников полиции и 1,5 тысячи представителей Нацгвардии.