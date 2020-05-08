На Украине у ветерана в День Победы полиция отобрала флаг со звездой

На Украине полиция задержала пенсионера, пришедшего в День Победы на Аллею Славы с красным флагом с изображением звезды. Инцидент произошёл в городе Мелитополе.
Полицейские силой вырвали флаг у мужчины. Силовики сочли его выход провокацией, так как на знамени изображён символ Советского Союза. В настоящий момент все советские символы в Незалежной запрещены,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Киева, вопреки действующим в стране ограничениям, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Полиция призвала участников мероприятий по случаю Дня Победы соблюдать меры безопасности, введённые из-за пандемии коронавируса. Порядок в Киеве обеспечивают 6 тысяч сотрудников полиции и 1,5 тысячи представителей Нацгвардии.
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