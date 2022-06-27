На свои: СМИ узнали о покупке Киевом почти трёх тысяч гранатомётов у ФРГ Welt: Киев закупил у Германии почти три тысячи гранатомётов для ВСУ

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Киев закупил у Германии противотанковые гранатомёты типа RGW 90 Matador. Об этом стало известно изданию Welt из правительственных кругов Украины. Это уже вторая покупка подобного рода, теперь к заказанным в марте 5,1 тысяче экземпляров добавились ещё порядка 2,9 тысячи. Таким образом, в общей сложности Украина закупила у ФРГ на собственные средства около восьми тысяч орудий.

По информации издания, покупка совершалась напрямую у производителя, немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defence (DND). Как пишет газета, гранатомёты уже находятся на Украине. Welt подчёркивает, что обычно для такого рода процедуры требуется запрос в Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) и одобрение Федерального совета безопасности. В Минэкономики, в чьём ведомстве находится BAFA, от комментариев отказались.

Противотанковый гранатомёт типа RGW 90 Matador представляет собой 90-миллиметровое орудие массой 8,9 килограмма и длиной один метр. Такой гранатомёт способен поражать цели на расстоянии от 14 до 500 метров.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже используются в боях в Донбассе.