На Гватемалу обрушилось мощное наводнение

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Гватемала

Сильнейшее наводнение обрушилось на Гватемалу. В социальных сетях пишут, что поток такой мощный, что срывает крыши домов и переворачивает машины, передает Prensa Libre.

За последние 48 часов Национальное управление по уменьшению опасности стихийных бедствий (Conred) зарегистрировало не менее 15 инцидентов, связанных с сезоном дождей, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Ретальулеу, Уэуэтенанго и Сакапе.

В июле Гватемала уже страдала от непогоды. Тогда наводнения и иные последствия ливней затронули свыше 1 млн человек. Жертвами стихи стало больше 20 человек, еще 7 — числились без вести пропавшими.

В результате июльского наводнения были выведены из строя 108 автомобильных дорог, семь мостов. Ещё 982 здания получили легкие повреждения, 111 домов оказались повреждены серьезно.

Ранее в Пакистане из-за наводнений, вызванных муссонными дождями, погибло более 1000 человек. За несколько дней стихия разрушила более 130 километров дорог, 100 домов, 50 отелей и ресторанов, а также 15 мостов. Многие районы Пакистана оказались недоступными.