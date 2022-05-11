«Мы знаем, как дальше жить»: Лавров о России под масштабными санкциями

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Россия прекрасно понимает, как ей дальше существовать в условиях крупнейших в истории западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хумадов аль-Бусаиди. По словам российского министра, РФ в условиях санкций будет полагаться на себя и на надёжных партнёров, передаёт ТАСС.

У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным, — сказал глава дипломатического ведомства.

При этом в ходе того же выступления он высказал мнение, что Россия и западные страны после окончания спецоперации на Украине вернутся к адекватным отношениям, а зарубежные партнёры оставят попытки подрыва международного права.

Накануне министр иностранных дел назвал «воровством» инициативу главы евродипломатии Жозепа Борреля по передаче заблокированных активов России властям Украины. По его словам, подобные действия западных лидеров становятся «уже чем-то вроде привычки», которую даже не пытаются скрыть.