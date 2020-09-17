В Совфеде заявили, что Польше не выдадут смоленских авиадиспетчеров

https://static.news.ru/photo/22491af2-f8f2-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России отвергли возможность выдачи Варшаве авиадиспетчеров из Смоленска, которых в Польше пытаются обвинить в крушении 10 лет назад авиалайнера Ту-154М экс-президента Леха Качиньского, сообщил зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Соответствующим образом сенатор ответил на заявления польской Генпрокуратуры, которая утверждает, что российские авиадиспетчеры виновны в гибели лайнера Качиньского. Польские прокуроры выступили с инициативой ареста диспетчеров. Если суд согласится с их доводами, то россияне будут объявлены в международный розыск с последующей перспективой экстрадиции в Польшу.

Это запрещает российская Конституция, — сказал по этому поводу Климов.

Сенатор также порекомендовал Варшаве «на этом дело и закрывать», сообщает РИА Новости .

Как ранее отмечал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по поводу инициативы польской стороны, что Москва «негативно» относится с заявлениям Варшавы. Он подчеркнул, что у Кремля пока нет данных о том, чтобы официальные польские власти направляли России какие-либо обращения по этому поводу в соответствии с международной практикой.

Напомним, что в России уже неоднократно подчёркивали, что дело о крушении лайнера Леха Качиньского под Смоленском окончательно переходит в политическую плоскость и становится ангажированным.

При этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ещё в 2011 году сделал итоговые выводы о трагедии, согласно которым причиной падения Ту-154М стал отказ пилотов самолёта уходить на запасной аэродром, тогда как погода в районе аэропорта Смоленска резко испортилась.

Примечательно, что с выводами МАК позднее согласились и тогдашние польские власти, и эксперты под руководством Ежи Миллера.

17 сентября следственная группа при польской государственной прокуратуре направила в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство об аресте трёх диспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в день трагедии. Польская сторона считает, что перед крушением самолёта система радиолокационной посадки аэродрома вышла из строя.

Ту-154М с польской делегацией на борту разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Жертвами трагедии стали 96 человек, включая восьмерых членов экипажа и 88 пассажиров. При крушении самолёта погибли президент Польши Лех Качиньский и его супруга.