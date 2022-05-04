МО РФ: в Запорожье чиновники присваивают и перепродают гуманитарную помощь

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чиновники администраций в Запорожье присваивают, а затем перепродают гуманитарную помощь местным жителям. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для её последующей перепродажи местному населению, — рассказал генерал.

Мизинцев добавил. что именно такие действия украинских властей заставляют международные организации рассматривать вопрос о прекращении поставок гуманитарных грузов. На такой шаг ранее пошло румынское представительство Красного Креста в Одесской области. Там также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой гуманитарной помощи мирным жителям.

По словам официального представителя Минобороны, подобного рода действия демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрежение нормами морали и международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе для эвакуации гражданских лиц, которые, по заявлению киевских властей, находятся в подземных сооружениях предприятия.