Мишель рассказал, что нужно сделать с активами попавших под санкции россиян Глава Евросовета Мишель: активы попавших под санкции россиян нужно отдать Украине

Шарль Мишель / Фото Dimitris Papamitsos/Greek Prime/Global Look Press

Имущество попавших под санкции россиян необходимо конфисковать и в дальнейшем потратить на восстановление Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. В интервью украинскому отделу «Интерфакса» он подчеркнул, что сделать это на юридическом уровне будет «не так просто». Тем не менее Мишель уже поручил правовой службе Евросовета разработать «идеи, которые облегчат» процесс по конфискации активов оказавшихся под санкциями российских политиков и бизнесменов.

Я абсолютно убеждён, что чрезвычайно важно не только заморозить активы, но и сделать возможной их конфискацию, сделать их доступными для восстанавливающейся страны. Я лично в этом убеждён, — заявил Мишель

Ранее российские бизнесмены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев попали в санкционные списки Великобритании. Как сообщили в МИД Соединённого Королевства, их активы заморозили, а въезд на территорию страны запретили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Запада по отношению к российским бизнесменам — это бандитизм на государственном уровне. По его мнению, вести бизнес на Западе для россиян опасно. Конфискация имущества, арест их самолётов, собственности — это отчётливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса, добавил Песков.