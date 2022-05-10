Минобороны: ВС России сбили украинский Су-25 под Харьковом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ в ходе воздушного боя в Харьковской области сбили украинский боевой самолёт Су-25, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Отмечается, что он был сбит в районе населённого пункта Новая Дмитровка.

Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, — сказал он.

Ранее генерал-майор Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Донецкой области Соледар было уничтожено доставленное вооружение и военная техника из США и стран Запада. Также, по его словам, в районе Соледара была уничтожена установка РСЗО «Смерч», установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева и радиолокационная станция в районе Великой Коренихи.

Представитель Минобороны РФ заявил, что в ночь с 8 на 9 мая были сбиты три украинских самолёта: два МиГ-29 и один Су-25.