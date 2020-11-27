Минобороны Ирана назвало терактом убийство ведущего учёного-ядерщика

https://static.news.ru/photo/05126658-30c6-11eb-90ce-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: kamenie.ir/wikimedia.org

Видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб от рук террористов. Об этом заявили иранские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Террористы убили сегодня учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, — говорится в сообщении.

Власти не сообщили, кто мог стоять за этим убийством. На месте покушения были слышны взрывы и звук перестрелки. Учёного пытались доставить в больницу на вертолёте, но он умер от ран, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Иране были убиты не менее шести учёных. Все они были связаны с ядерными исследованиями. По некоторым данным, убитый Фахризаде работал в рамках проекта 111 — проекта создания ядерной бомбы. Специалист в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, а затем работал в логистическом центре Министерства обороны и руководил Физическим исследовательским центром.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивало у властей Ирана интервью с Фахризаде. Агентство интересовали вопросы деятельности центра в период его руководства. Но власти не дали согласие на разговор.

Как писал NEWS.ru, в марте МАГАТЭ впервые было отказано в доступе на объект в Иране. До этого таких проблем у специалистов агентства не было.