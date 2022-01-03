Главы МИД Германии и США обсудят Россию и Украину 5 января

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду отправится в Вашингтон, где обсудит с главой Госдепа США Энтони Блинкеном будущий диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Reuters. Также стороны обсудят климат и внешнеполитические вопросы.

Главными темами первого официального визита Бербок в США будут будущий диалог с Россией, ситуация на Украине, климатические вопросы, внешняя политика стран и укрепление демократии, — передаёт Reuters.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что на этой неделе советник канцлера Германии проведёт встречу с представителями России и Франции по украинскому урегулированию. Он отметил, что Германия продолжает делать ставку на дипломатию в данном вопросе, а что касается встреч на высшем уровне — о них речь пока не ведётся.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года. Глава правительства Германии намерен лично заняться выстраиванием «новых» отношений с Россией, так как считает это важным фактором.