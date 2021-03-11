Министр Решетников: санкции против госдолга РФ ударят по Западу

https://static.news.ru/photo/98b68038-829c-11eb-abe4-96000091f725_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что санкции против российского госдолга в случае их введения ударят прежде всего по западным инвесторам, но при этом не повлияют существенным образом на финансовое положение России.

Решетников отметил, что за последний год тема введения новых санкций в отношении России стала обыденном фоном для политической жизни.

То, что звучало — санкции на российский госдолг — по большому счёту, это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас, — цитирует министра ТАСС.

Решетников признал, что ограничительные меры окажут некое влияние на финансовое положение РФ, но добавил, что «фундаментально это ни на что не повлияет».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения новых санкций, передавал NEWS.ru.