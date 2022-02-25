Минфин США ввёл санкции против Путина, Лаврова и других членов Совбеза РФ

Министерство финансов США заявило о введении санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ. Поводом для введения ограничений в заявлении ведомства названо «вторжение» на Украину.

Сегодня Соединённые Штаты в координации с союзниками и партнёрами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России, — отмечается в заявлении Минфина США.

Новые ограничения в совокупности со старыми, считают в ведомстве, «повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России». В итоге Москва ещё больше окажется в изоляции от мировой финансовой системы и международного сообщества, подчёркивается в заявлении.

У фигурантов санкционного списка заблокируют активы в юрисдикции США. Они не смогут заключать сделки с американскими физическими и юридическими лицами.

Ранее стало известно, что ни у Владимира Путина, ни у Сергея Лаврова нет счетов где-либо за рубежом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала введение 25 февраля санкций в отношении высшего руководства России со стороны Великобритании и ЕС.