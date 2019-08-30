https://static.news.ru/photo/1e4f692e-cb67-11e9-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.

По его словам, в Тбилиси хотят направить полученные таким образом ископаемые своим заграничным заказчикам, передаёт РИА Новости .

Он уверен, что просьба Государственного департамента Соединённых Штатов к России о помощи в деэскалации конфликта — признак того, что «истинными заказчиками» являются США.

Территория, о которой идёт речь, с давних времён известна производством талька, мраморной крошки, и вообще именно это ущелье изобилует запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева, — подчеркнул он.

Дипломат уверен, что власти Грузии хотели провести «операцию» без огласки, так как местные СМИ не пишут о ситуации.

Налицо абсолютно безнравственный принцип ведения бизнеса, которым пользуются международные корпорации в различных регионах мира, — отметил он.

Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».

Позднее представители двух стран и России собрались на встрече, где обсудили строительство грузинского блокпоста. Стороны приняли решение о деэскалации конфликта.

30 августа пограничная служба Южной Осетии начала гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис), у которого обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.