Многие – и внутри стран, и вовне – хотят подменить собой и своими идеями трехсторонние договоренности по Карабаху, заключенные при посредничестве Москвы, однако результатов не так много, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на границе Армении международных наблюдателей.

Нельзя подменять реально действующие трехсторонние договоренности чем-то мнимым. Россия выступает за полную неукоснительную реализацию всех договорённостей, которые были заключены тремя странами (Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года) для урегулирования конфликта, который много раз срывался в кровавое пике. Многие – и внутри стран, и вовне – хотят подменить собой и своими идеями эти договоренности. Обещают они многое — это они умеют. Правда, за эти годы они сделали не так много. Договоренности, которые были выработаны, на бумаге не остались — они реализуются пошагово, — подчеркнула Захарова.