МИД России обвинил США в нарушении прав человека

США продолжают нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад о ситуации с правами человека в отдельных государствах. В документе подчёркивается, что США нарушают права человека посредством незаконных санкций, наиболее ярким примером которых является введённая и сохраняющаяся вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН блокада Кубы.

В МИД подчеркнули, что пандемия коронавирусной инфекции усилила нарастающие в Штатах внутренние противоречия и ударила по наиболее уязвимым категориям населения. Малообеспеченные слои потеряли работу, а на фоне масштабной заболеваемости ещё больше обострились социальные расслоения в обществе.

И это при том что, как справедливо отмечается в докладе Китайского общества по изучению прав человека по США, Соединённые Штаты — единственная развитая страна в мире, в которой миллионы людей продолжают голодать, — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что за 30 лет в США только усилилось социальное неравенство. По данным исследователей Чикагского университета и Университета Нотр-Дам, уровень бедности в стране с июня по ноябрь 2020 года увеличился на 2,4 %, а уровень неравенства доходов в Штатах выше, чем в других странах с развитой экономикой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и Евросоюза.