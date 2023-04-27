МИД РФ призвал Ереван вносить вклад в решение вопросов с Баку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва считает принципиально важным, чтобы и официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых вариантов решения вопросов вокруг Лачинского коридора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так российский дипломат прокомментировала призывы армянской стороны к Москве «в конце концов выполнить свое обязательство» по пунктам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и по политическим линиям предпринимаются необходимые усилия для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возвращению в русло трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года. Мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок, — сказала Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре его должны контролировать только российские миротворцы. Он также отметил, что необходимо присутствие международных наблюдателей и миссии по сбору фактов.

Накануне Пашинян обсудил ситуацию в Лачинском коридоре с президентом России Владимиром Путиным. В беседе российский лидер подчеркнул важность неукоснительного соблюдения трехсторонних соглашений по Карабаху. Кроме того, стало известно, что Армения направила в Международный суд ООН иск против Азербайджана в связи с установлением КПП в Лачинском коридоре.