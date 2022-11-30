МИД РФ предупредил Запад о последствиях использования спутников для ВСУ Дипломат Ермаков: используемые для поддержки ВСУ спутники могут стать целью для поражения

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Директор Департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что квазигражданские спутники, используемые Западом для поддержки операций ВСУ, могут стать законной целью для России. Также дипломат пояснил, что такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в рамках Договора о космосе, приводит слова представителя МИД РИА Новости.

Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения, — сказал Ермаков.

Директор департамента добавил, что Договор о космосе предполагает исключительно мирное его использование и применение гражданских спутников для целей ВСУ «требует самого серьезного осуждения мировым сообществом».

Для поддержки ВСУ используется прежде всего группировка низкоорбитальных аппаратов, отметил Ермаков. С ее помощью выполняются конкретные боевые задачи, отметил представитель МИД, которые заключаются во вскрытии мест дислокации, маршрутов передвижения и действий войск РФ. Также спутники используются для управления ударными беспилотниками и целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.

С учетом глобального покрытия территории Земли гражданскими орбитальными аппаратами, Пентагон «проводит обкатку» концепции перспективной системой управления войсками в любой точки мира, говорит дипломат, при этом у большинства государств нет эффективных средств противодействия этому.

Мы выступаем за предотвращение применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач. Призываем все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях, — заявил Ермаков.

Директор департамента МИД добавил, что обеспечить мирный характер космической деятельности можно только путем разработки норм международного права, которые носили бы юридически обязывающий всеобъемлющий характер и были бы нацелены на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Ранее эксперт по космической технике из Австралии Джеймс Браун сообщил, что соперничество Запада с Россией и КНР усилилось в космической отрасли. США опасаются, что на орбите станет возможным использование спутников с роботизированными руками, которые будут выводить из строя американские аппараты, сдвигая из в «зону захоронения», причем Китай уже продемонстрировал такую технологию.