США испугались китайских спутников с роботизированными руками Эксперт по космической технике Браун заявил о росте «трений» великих держав в космосе

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Соперничество Запада с Россией и КНР усилилось в космической отрасли, сообщает LIVE 24 со ссылкой на эксперта по космической технике из Австралии Джеймса Брауна. По его словам, США опасаются, что на орбите станет возможным использование спутников с роботизированными руками, которые будут выводить из строя американские аппараты, сдвигая из в «зону захоронения». Специалист добавил, что Китай уже продемонстрировал такую технологию.

В январе один китайский спутник «схватил» другой — устаревший — и вывел его с активной орбиты в так называемую «зону захоронения», где он не создает помех текущей работе. Другими словами, Пекин таким образом убирал космический мусор, — рассказал эксперт.

Также Браун упомянул российскую технологию по «ослеплению» космических спутников, которые могли передавать информацию, относящуюся к ситуации на Украине. Специалист считает, что «трения» великих держав в космосе растут.

Первый заместитель главреда журнала «Русский космос» Игорь Маринин ранее рассказал, что новая российская космическая станция, которая придет на смену МКС, должна стать научным и технологическим прорывом. По его словам, новая станция будет полностью автоматизированной. Это касается также научных исследований. Благодаря таким технологиям космонавты смогут получать более чистые результаты экспериментов и прилетать на орбитальную платформу посменно.