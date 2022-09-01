Соперничество Запада с Россией и КНР усилилось в космической отрасли, сообщает LIVE 24 со ссылкой на эксперта по космической технике из Австралии Джеймса Брауна. По его словам, США опасаются, что на орбите станет возможным использование спутников с роботизированными руками, которые будут выводить из строя американские аппараты, сдвигая из в «зону захоронения». Специалист добавил, что Китай уже продемонстрировал такую технологию.

В январе один китайский спутник «схватил» другой — устаревший — и вывел его с активной орбиты в так называемую «зону захоронения», где он не создает помех текущей работе. Другими словами, Пекин таким образом убирал космический мусор, рассказал эксперт.

Также Браун упомянул российскую технологию по «ослеплению» космических спутников, которые могли передавать информацию, относящуюся к ситуации на Украине. Специалист считает, что «трения» великих держав в космосе растут.

Первый заместитель главреда журнала «Русский космос» Игорь Маринин ранее рассказал, что новая российская космическая станция, которая придет на смену МКС, должна стать научным и технологическим прорывом. По его словам, новая станция будет полностью автоматизированной. Это касается также научных исследований. Благодаря таким технологиям космонавты смогут получать более чистые результаты экспериментов и прилетать на орбитальную платформу посменно.