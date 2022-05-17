МИД РФ: Киев фактически прекратил переговоры с Москвой

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Переговоры Москвы и Киева в данный момент не ведутся, Киев фактически отказался в этом участвовать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передаёт РИА Новости. Он отметил, что от Украины не поступало ответа на российский проект договора.

Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде [переговоры не продолжаются], — сказал он.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о присоединении к НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.

6 мая в Министерстве иностранных дел России рассказали, что переговоры с Киевом находятся в стагнации. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев подчеркнул, что НАТО, выступающее на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.