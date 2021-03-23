МИД Китая: ЕС не вправе считать себя экспертом в сфере прав человека

https://static.news.ru/photo/d98da1aa-8ba1-11eb-b055-96000091f725_660.jpg Цинь Ган Фото: MFA.CHN/facebook.com

МИД Китая выразил протест главе делегации Евросоюза в Пекине в связи с ведёнными в отношении КНР санкциями. Замглавы ведомства Цинь Ган заявил, что ограничения не имеют законных оснований, поскольку основаны на недостоверной информации.

У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьёзность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести ещё больший вред китайско-европейским отношениям, — цитирует его РИА Новости.

Ранее ЕС включил в санкционный список четырёх граждан КНР и одну компанию, которые обвиняются в преследовании уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Китай ответил на это ограничениями в отношении четырёх организаций и десяти граждан Евросоюза.

Пекин отвергает все обвинения Запада в притеснении уйгуров в Синьцзяне. Власти КНР утверждают, что имеющиеся в регионе проблемы связаны с терроризмом, сепаратизмом и не имеют никакого отношения к правам человека.

Как писал NEWS.ru, наряду с Европой в отношении Китая санкции, связанные с Синьцзяном, ввели США. Под ограничения попали глава управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома Ван Цзюньчжэнь.