https://static.news.ru/photo/259f155a-32cb-11ea-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ситуации с ядерной программой Тегерана наступила разрядка, которой способствовало заявление президента США Дональда Трампа. Об этом заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ подчеркнул необходимость диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, передаёт РИА Новости.

По его словам, американский президент действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана и его программе баллистических ракет.

Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Трамп хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели, — подчеркнул Маас.

Германский дипломат пояснил, что целью западных союзников остаётся «не допустить того, чтобы Иран получил атомное оружие». Союзники, по его словам, рассчитывают достичь этого при помощи СВПД, как это уже удавалось в прошлом.

СВПД, также известный как «ядерная сделка», представляет собой соглашение между Ираном, Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией относительно иранской ядерной программы.

Сделка была заключена в июле 2015 года. По условиям СВПД Тегеран допустил на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а страны Запада взяли на себя обязательства по снятию санкций с Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из ядерной сделки. Иран затем приступил к поэтапному сокращению своих обязательств.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе атаки американских военных в Ираке Тегеран принял ряд ответных мер. 5 января власти Исламской Республики заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года.

Ранее Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал пренебрежением международными обязательствами односторонний выход США из СВПД по ядерной программе Ирана, писал NEWS.ru.