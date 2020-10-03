МИД ФРГ об отзыве аккредитаций: Лукашенко не хочет, чтобы за ним наблюдали

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МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее вмешательство в свободу печати и выражения мнения».

Немецкое внешнеполитическое ведомство считает решение Минска тревожным сигналом, который показывает, что президент Александр Лукашенко «очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны». Там подчеркнули, что об этом также говорит угроза сократить дипломатическое присутствие некоторых иностранных представительств.

Тот, кто действует таким образом, хотел бы, чтобы за его действиями не наблюдали, — указали в МИД ФРГ.

МИД Белоруссии прекратил действие выданных иностранным СМИ аккредитаций с 2 октября. Объявлено об этом было также накануне. Ведомство объяснило это принятием новых правил и обещало провести переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ. Комиссия по этому вопросу начнёт работу в новом составе с 5 октября.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. Наиболее масштабные акции проходят по выходным, писал NEWS.ru.