Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией

Международная организация труда (МОТ) приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. Отмечается, что исключением станет деятельность, связанная с гуманитарной помощью.

Временно приостановить техническое сотрудничество или помощь организации России, за исключением гуманитарной помощи, до тех пор, пока не будет согласовано прекращение огня и не будет осуществлено мирное урегулирование, — говорится в сообщении.

Ранее государства Северной Европы и ЕС заявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР), который был основан в 1993 году как площадка для совместного развития региона и сотрудничества. В неё входят Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и другие страны Евросоюза.

Четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании — Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes — заявили о прекращении инвестиций в РФ. Первыми из «большой четвёрки» Россию покинули компании Hаlliburton и Schlumberger, затем об этом объявила Baker Hughes и чуть позже Weatherford International.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что на фоне антироссийской истерии власти Италии, в частности, забыли о действующих двусторонних договорённостях и соглашениях, а также об особом характере связей с Россией, опыте сотрудничества. Вместо этого там подключились к «остервенелой русофобской кампании».