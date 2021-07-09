Международная группа учёных опровергла утечку коронавируса из Ухани
Денис Коробейников
Денис Коробейников
16:29, 09 июля 2021
Фото: Hao Yuan/Xinhua|Global Look Press
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Международная группа биологов и вирусологов считает, что нет никаких убедительных доказательств утечки коронавирусной инфекции из уханьской лаборатории. Об этом сообщает портал Zenodo.
Исследование провели более 20 специалистов из США, Великобритании и Австралии. Они пришли к выводу, что вирус имеет естественное происхождение.
Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев имели связь с Уханьским институтом вирусологии, — говорится в материале.
Учёные также не нашли доказательств того, что институт в Ухани располагал прародителем вируса или проводил с ним опыты до начала пандемии. Специалисты напомнили, что за время пандемии вирус неоднократно мутировал, что говорит о невозможности его создания в искусственных условиях.
Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до 2019 года в Уханьской лаборатории института вирусологии, считает, что коронавирус имеет естественную природу и не был специально выведен в пробирке. Она также исключила, что в лаборатории его пытались усилить. Специалист заявила, что вероятность этого является небольшой.